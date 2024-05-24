https://ria.ru/20240524/drony-1948061347.html

Бойцы группировки "Центр" рассказали о сбитых беспилотниках

Бойцы группировки "Центр" рассказали о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 24.05.2024

Бойцы группировки "Центр" рассказали о сбитых беспилотниках

Бойцы подразделения группировки "Центр" сбили более 10 "крылатых" БПЛА и свыше 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на Авдеевском направлении,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:59

2024-05-24T09:59

2024-05-24T09:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Бойцы подразделения группировки "Центр" сбили более 10 "крылатых" БПЛА и свыше 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета подразделения ПВО с позывным "Лайт". "На счету подразделения уничтожено больше 10 целей самолетного типа, типа крыла, то есть больших птичек, как их называют здесь, в зоне проведения специальной военной операции. И, соответственно, 52 камикадзе. Камикадзе сбиваем в основном стрелковым вооружением, то есть калибра 5,45, М62, пулемет, автомат", - рассказывает командир. По словам "Лайта", он оказался в зоне СВО сразу после окончания училища, при этом непосредственно в боевых действиях участвует более трех месяцев, и его батарея показывает максимальную эффективность. Оператор зенитной установки "Зу-23" с позывным "Сталкер" рассказал, что во время пребывания корреспондента РИА Новости на позиции удалось сбить крылатый беспилотник АСУ-1 "Валькирия". "Сейчас была "Валькирия", получается, летала… Ну, получилось в этот раз сбить. Ну, работа, в принципе, нормально прошла. Сколько на моем счету целей? Ну, я, как скажем, особо не считаю, но не один десяток целей уже сбитых есть", - рассказал он.

https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф