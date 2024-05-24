https://ria.ru/20240524/draka-1948262235.html

В Одессе произошла драка между военными и гражданскими

В Одессе произошла драка между военными и гражданскими - РИА Новости, 24.05.2024

В Одессе произошла драка между военными и гражданскими

Массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:57

2024-05-24T22:57

2024-05-24T22:57

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило украинское издание "Страна". "В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как отмечают в издании, причины драки неизвестны. Публикуется видео потасовки. Судя по кадрам, в драке приняло участие несколько десятков человек. У гражданских численное преимущество.

https://ria.ru/20240522/draka-1947769558.html

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в мире, одесса, вооруженные силы украины