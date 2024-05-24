https://ria.ru/20240524/draka-1948262235.html
В Одессе произошла драка между военными и гражданскими
В Одессе произошла драка между военными и гражданскими - РИА Новости, 24.05.2024
В Одессе произошла драка между военными и гражданскими
Массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:57
2024-05-24T22:57
2024-05-24T22:57
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило украинское издание "Страна". "В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как отмечают в издании, причины драки неизвестны. Публикуется видео потасовки. Судя по кадрам, в драке приняло участие несколько десятков человек. У гражданских численное преимущество.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одессе произошла драка между военными и гражданскими
В Одессе произошла драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило украинское издание "Страна".
"В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как отмечают в издании, причины драки неизвестны.
Публикуется видео потасовки. Судя по кадрам, в драке приняло участие несколько десятков человек. У гражданских численное преимущество.