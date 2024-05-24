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На плотине Днепрогэс открыли все шлюзы, начался массовый сброс воды - РИА Новости, 24.05.2024
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22:25 24.05.2024 (обновлено: 23:23 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/dneproges-1948259682.html
На плотине Днепрогэс открыли все шлюзы, начался массовый сброс воды
На плотине Днепрогэс открыли все шлюзы, начался массовый сброс воды - РИА Новости, 24.05.2024
На плотине Днепрогэс открыли все шлюзы, начался массовый сброс воды
Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:25
2024-05-24T23:23
россия
украина
владимир сальдо
днепр (город)
херсонская область
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине Днепрогэс. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", — написал он.Как отметил глава региона, пунктам прибрежной зоны в Херсонской области большой потоп не грозит, но острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.Минобороны России 22 марта заявило, что армия совершила массированную атаку ракетами и беспилотниками на энергетические и военные объекты на Украине. Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота тогда сообщил, что верхняя часть здания Днепрогэс оказалась полностью уничтожена, но угрозы прорыва дамбы нет.В свою очередь, глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов указывал, что удары по станции наносились точечно и аккуратно, чтобы прежде всего нарушить энергообеспечение объектов ВСУ.Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Это пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, ее построили еще в советское время.
https://ria.ru/20240325/dneproges-1935654521.html
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Россия, Украина, Владимир Сальдо, Днепр (город), Херсонская область , В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На плотине Днепрогэс открыли все шлюзы, начался массовый сброс воды

Сальдо: Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды

© Фото : Запорожский городской советДнепрГЭС
ДнепрГЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Запорожский городской совет
ДнепрГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине Днепрогэс. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", — написал он.
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Как отметил глава региона, пунктам прибрежной зоны в Херсонской области большой потоп не грозит, но острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
Минобороны России 22 марта заявило, что армия совершила массированную атаку ракетами и беспилотниками на энергетические и военные объекты на Украине. Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота тогда сообщил, что верхняя часть здания Днепрогэс оказалась полностью уничтожена, но угрозы прорыва дамбы нет.
В свою очередь, глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов указывал, что удары по станции наносились точечно и аккуратно, чтобы прежде всего нарушить энергообеспечение объектов ВСУ.
Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Это пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, ее построили еще в советское время.
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РоссияУкраинаВладимир СальдоДнепр (город)Херсонская областьВ миреВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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