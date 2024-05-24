https://ria.ru/20240524/deptrans-1948249643.html

На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов

На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 24.05.2024

На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов

Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:52

2024-05-24T20:52

2024-05-24T20:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве сообщали, что из-за человека на путях на Калининской линии не было движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". "Движение на Калининской линии (8) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231021/metro-1904375770.html

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2024

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происшествия, москва