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На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов
На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 24.05.2024
На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов
Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:52
2024-05-24T20:52
2024-05-24T20:55
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве сообщали, что из-за человека на путях на Калининской линии не было движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". "Движение на Калининской линии (8) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов
В метро Москвы восстановили движение от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее в ведомстве сообщали, что из-за человека на путях на Калининской линии не было движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов".
"Движение на Калининской линии (8) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.