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В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь - РИА Новости, 24.05.2024
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21:45 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/delo-1948255816.html
В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь
В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь - РИА Новости, 24.05.2024
В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь
Девятиклассник, утонувший в Анапе, прыгнул в море вместе другом, чтобы достать упавшую обувь, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСКР по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:45
2024-05-24T21:45
происшествия
анапа
россия
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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Девятиклассник, утонувший в Анапе, прыгнул в море вместе другом, чтобы достать упавшую обувь, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСКР по Краснодарскому краю. В пятницу источник в правоохранительных рассказал РИА Новости, что девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. На пляж подростки отправились после проведенных в школах последних звонков. По данным "Кубань-СПАС" и ЕДДС города, два человека из группы школьников прыгнули с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Поисковые работы осложнялись порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. В результате спасатели обнаружили утонувшего ребенка. "Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в море подростка (часть 1 статьи 109 УК РФ). Согласно полученным данным, сегодня днём группа молодых людей находилась на центральном пляже города Анапы. Подростки проникли на огороженный морской причал. В какой-то момент у одного из них в море упала обувь, несовершеннолетние пытались достать ее, прыгнув в воду", - говорится в сообщении.
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происшествия, анапа, россия
Происшествия, Анапа, Россия
В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь

В Анапе 9-классник утонул, пытаясь достать упавшую обувь, СК завел дело

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗнак "Купание запрещено"
Знак Купание запрещено - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Девятиклассник, утонувший в Анапе, прыгнул в море вместе другом, чтобы достать упавшую обувь, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСКР по Краснодарскому краю.
В пятницу источник в правоохранительных рассказал РИА Новости, что девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. На пляж подростки отправились после проведенных в школах последних звонков. По данным "Кубань-СПАС" и ЕДДС города, два человека из группы школьников прыгнули с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Поисковые работы осложнялись порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. В результате спасатели обнаружили утонувшего ребенка.
"Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в море подростка (часть 1 статьи 109 УК РФ). Согласно полученным данным, сегодня днём группа молодых людей находилась на центральном пляже города Анапы. Подростки проникли на огороженный морской причал. В какой-то момент у одного из них в море упала обувь, несовершеннолетние пытались достать ее, прыгнув в воду", - говорится в сообщении.
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