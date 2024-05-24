https://ria.ru/20240524/delo-1948181645.html

Бывший мэр Белгорода предстанет перед судом по делу о взятках

Бывший мэр Белгорода предстанет перед судом по делу о взятках - РИА Новости, 24.05.2024

Бывший мэр Белгорода предстанет перед судом по делу о взятках

Дело бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, передано в суд, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:01

2024-05-24T17:01

2024-05-24T17:01

происшествия

белгород

россия

белгородская область

антон иванов

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БЕЛГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Дело бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, передано в суд, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. В марте 2023 года экс-мэр был задержан по подозрению в получении взятки. По информации регионального СУСК, в период с февраля 2019 года по февраль 2021 года, занимая пост руководителя АО "Белгородская ипотечная корпорация", Иванов принял взятку более 3 миллионов рублей за покровительство строительным компаниям и незаконное распределение земельных участков. Из-за бездействия экс-руководителя АО "БИК" компания не смогла взыскать долги по займам на сумму более 50 миллионов рублей. Кроме того, он незаконно продавал земельные участки по заниженной цене без согласования с властями. Из-за этого бюджет области потерял более 13 миллионов рублей. Судом в отношении Иванова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Материалы уголовных дел по фактам противоправной деятельности бывшего мэра г. Белгорода, ранее занимавшего должность руководителя АО "Белгородская ипотечная корпорация" Иванова А.А., обвиняемого в совершении преступлений по получению взяток в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий, направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении УФСБ. В ведомстве отметили, что фигуранта обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.

https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html

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происшествия, белгород, россия, белгородская область, антон иванов