https://ria.ru/20240524/chechnya-1948230850.html

Даудова представили на должность председателя правительства Чечни

Даудова представили на должность председателя правительства Чечни - РИА Новости, 24.05.2024

Даудова представили на должность председателя правительства Чечни

Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:01

2024-05-24T19:01

2024-05-24T19:25

политика

магомед даудов

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил … Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики", – написал Кадыров.Он отметил, что пост премьер-министра Чечни Даудов займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте."С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича", – заявил Кадыров.В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни – эту должность он занимал с июля 2015 года. Прежде также он был первым заместителем председателя правительства республики и руководителем администрации главы и правительства региона.С июня 2018 года правительство Чечни возглавлял Муслим Хучиев. В пятницу Кадыров сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником.

https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947778457.html

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политика, магомед даудов, рамзан кадыров