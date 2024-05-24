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Даудова представили на должность председателя правительства Чечни - РИА Новости, 24.05.2024
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19:01 24.05.2024 (обновлено: 19:25 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/chechnya-1948230850.html
Даудова представили на должность председателя правительства Чечни
Даудова представили на должность председателя правительства Чечни - РИА Новости, 24.05.2024
Даудова представили на должность председателя правительства Чечни
Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:01
2024-05-24T19:25
политика
магомед даудов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил … Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики", – написал Кадыров.Он отметил, что пост премьер-министра Чечни Даудов займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте."С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича", – заявил Кадыров.В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни – эту должность он занимал с июля 2015 года. Прежде также он был первым заместителем председателя правительства республики и руководителем администрации главы и правительства региона.С июня 2018 года правительство Чечни возглавлял Муслим Хучиев. В пятницу Кадыров сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником.
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политика, магомед даудов, рамзан кадыров
Политика, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Даудова представили на должность председателя правительства Чечни

Кадыров сообщил о представлении Даудова на должность главы правительства Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМагомед Даудов
Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил … Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики", – написал Кадыров.
Он отметил, что пост премьер-министра Чечни Даудов займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте.
«
"С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича", – заявил Кадыров.
В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни – эту должность он занимал с июля 2015 года. Прежде также он был первым заместителем председателя правительства республики и руководителем администрации главы и правительства региона.
С июня 2018 года правительство Чечни возглавлял Муслим Хучиев. В пятницу Кадыров сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником.
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