https://ria.ru/20240524/boevik-1948064400.html

В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"*

В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.05.2024

В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"*

Силовики задержали в Херсонской области находящегося в России в розыске члена запрещенной украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:24

2024-05-24T10:24

2024-05-24T10:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

россия

правый сектор

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 24 мая — РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области находящегося в России в розыске члена запрещенной украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили журналистам в региональном УФСБ. "Установлено, что с 2011 года задержанный скрывался от органов следствия на территории Украины, а в 2015 году добровольно вступил и являлся членом организации "Правый сектор"*… в составе которой совместно с другими участниками проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов России", - говорится в сообщении. Используя паспорт гражданина Украины, фигурант проживал под чужим именем на территории Херсонской области и каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал. Ранее судебными органами в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Задержание было проведено контрразведчиками при силовой поддержке управления Росгвардии по Херсонской области.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943170557.html

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939750195.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , украина, россия, правый сектор, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия