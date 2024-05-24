https://ria.ru/20240524/boevik-1948064400.html
В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.05.2024
В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"*
Силовики задержали в Херсонской области находящегося в России в розыске члена запрещенной украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:24
2024-05-24T10:24
2024-05-24T10:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
правый сектор
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 24 мая — РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области находящегося в России в розыске члена запрещенной украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили журналистам в региональном УФСБ. "Установлено, что с 2011 года задержанный скрывался от органов следствия на территории Украины, а в 2015 году добровольно вступил и являлся членом организации "Правый сектор"*… в составе которой совместно с другими участниками проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов России", - говорится в сообщении. Используя паспорт гражданина Украины, фигурант проживал под чужим именем на территории Херсонской области и каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал. Ранее судебными органами в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Задержание было проведено контрразведчиками при силовой поддержке управления Росгвардии по Херсонской области.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943170557.html
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939750195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, россия, правый сектор, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, Правый сектор, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Херсонской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Херсонской области задержали находящегося в розыске члена "Правого сектора"
ГЕНИЧЕСК, 24 мая — РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области находящегося в России в розыске члена запрещенной украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили журналистам в региональном УФСБ.
"Установлено, что с 2011 года задержанный скрывался от органов следствия на территории Украины, а в 2015 году добровольно вступил и являлся членом организации "Правый сектор"*… в составе которой совместно с другими участниками проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов России", - говорится в сообщении.
Используя паспорт гражданина Украины, фигурант проживал под чужим именем на территории Херсонской области и каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал.
Ранее судебными органами в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Задержание было проведено контрразведчиками при силовой поддержке управления Росгвардии по Херсонской области.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России