https://ria.ru/20240524/boepripasy-1948252582.html

Румыния хочет стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Румыния хочет стать основным производителем боеприпасов для Abrams - РИА Новости, 24.05.2024

Румыния хочет стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:20

2024-05-24T21:20

2024-05-24T21:20

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря. "Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams. У нас уже была экспертиза, есть проект, над которым мы долго работали, он конкретный, мы знаем все шаги, которые нам предстоит предпринять", - заявил Опря в эфире телеканала Digi 24. По его словам, для производства боеприпасов нужен пороховой завод, в марте была получена поддержка Европейской комиссии для его строительства на территории Румынии. "Мы работаем над этим проектом, каждый день закладываем еще один кирпичик, чтобы в кратчайшие сроки этот проект существовал, а также производил нужный нам порох. Это может произойти в течение нескольких месяцев… Это момент возможностей для румынской национальной промышленности с государственным и частным капиталом. Нам нужно, чтобы они работали вместе, особенно в области исследований и разработок", - добавил министр. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти страны на протяжении последнего года уделяли особое внимание военно-промышленному комплексу. В январе немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о покупке 72,5% акций румынского предприятия Automecanica Mediaș для обслуживания западной техники, поставленной Украине. В марте премьер Чолаку сообщил, что Румыния планирует построить большой пороховой завод, для чего необходимы инвестиции в 400 миллионов евро. В апреле в Румынии после простоя в 15 лет решили расконсервировать фабрику по производству артиллерийских орудий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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румыния, украина, россия, сергей лавров, нато, в мире