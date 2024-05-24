Румыния хочет стать основным производителем боеприпасов для Abrams
Опря: Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для Abrams
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря.
"Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams. У нас уже была экспертиза, есть проект, над которым мы долго работали, он конкретный, мы знаем все шаги, которые нам предстоит предпринять", - заявил Опря в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, для производства боеприпасов нужен пороховой завод, в марте была получена поддержка Европейской комиссии для его строительства на территории Румынии.
"Мы работаем над этим проектом, каждый день закладываем еще один кирпичик, чтобы в кратчайшие сроки этот проект существовал, а также производил нужный нам порох. Это может произойти в течение нескольких месяцев… Это момент возможностей для румынской национальной промышленности с государственным и частным капиталом. Нам нужно, чтобы они работали вместе, особенно в области исследований и разработок", - добавил министр.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти страны на протяжении последнего года уделяли особое внимание военно-промышленному комплексу.
В январе немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о покупке 72,5% акций румынского предприятия Automecanica Mediaș для обслуживания западной техники, поставленной Украине. В марте премьер Чолаку сообщил, что Румыния планирует построить большой пороховой завод, для чего необходимы инвестиции в 400 миллионов евро. В апреле в Румынии после простоя в 15 лет решили расконсервировать фабрику по производству артиллерийских орудий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.