https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html

Байден не примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ

Байден не примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

Байден не примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:45

2024-05-24T08:45

2024-05-24T08:45

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии, передает агентство Блумберг. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока не готовы анонсировать участие президента Джо Байдена в этом форуме. "Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции), но ни Байден, ни вице-президент (США) Камала Харрис не планируют там присутствовать", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники. Отмечается, что президент США собирается отправиться в Лос-Анджелес, где 15 июня будет проходить мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947646679.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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россия, украина, швейцария, джо байден, джейк салливан, камала харрис, в мире