https://ria.ru/20240524/blek-1948039343.html

Приморский суд оставил под арестом американского солдата

Приморский суд оставил под арестом американского солдата - РИА Новости, 24.05.2024

Приморский суд оставил под арестом американского солдата

Приморский краевой суд оставил под арестом американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже во Владивостоке, апелляция на решение РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:59

2024-05-24T06:59

2024-05-24T07:08

происшествия

владивосток

южная корея

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд оставил под арестом американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже во Владивостоке, апелляция на решение районного суда о заключении под стражу оставлена без удовлетворения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. "Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — рассказала агентству Оленева. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240520/amerikanets-1947130959.html

владивосток

южная корея

россия

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происшествия, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд