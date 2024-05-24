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Приморский суд оставил под арестом американского солдата - РИА Новости, 24.05.2024
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06:59 24.05.2024 (обновлено: 07:08 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/blek-1948039343.html
Приморский суд оставил под арестом американского солдата
Приморский суд оставил под арестом американского солдата - РИА Новости, 24.05.2024
Приморский суд оставил под арестом американского солдата
Приморский краевой суд оставил под арестом американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже во Владивостоке, апелляция на решение РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:59
2024-05-24T07:08
происшествия
владивосток
южная корея
россия
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд оставил под арестом американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже во Владивостоке, апелляция на решение районного суда о заключении под стражу оставлена без удовлетворения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. "Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — рассказала агентству Оленева. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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происшествия, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Южная Корея, Россия, Приморский краевой суд
Приморский суд оставил под арестом американского солдата

Суд во Владивостоке оставил под арестом американского солдата Блэка за кражу

© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд оставил под арестом американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже во Владивостоке, апелляция на решение районного суда о заключении под стражу оставлена без удовлетворения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.
"Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — рассказала агентству Оленева.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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ПроисшествияВладивостокЮжная КореяРоссияПриморский краевой суд
 
 
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