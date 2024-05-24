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Число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи - РИА Новости, 24.05.2024
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14:27 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/bfmtv-1948129774.html
Число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи
Число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи - РИА Новости, 24.05.2024
Число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи
Еще один человек был убит на французской заморской территории Новая Каледония, где уже 13 дней продолжаются беспорядки, организованные сторонниками... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:27
2024-05-24T14:27
в мире
новая каледония
франция
париж
эммануэль макрон
протесты в новой каледонии
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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Еще один человек был убит на французской заморской территории Новая Каледония, где уже 13 дней продолжаются беспорядки, организованные сторонниками независимости острова, сообщил телеканал BFMTV. "Мужчина 48 лет был застрелен полицией", - сообщил телеканал со ссылкой на прокуратуру столицы острова Нумеа. По ее данным, группа из 15 человек напала на двоих полицейских, когда те на своей машине инспектировали одну из коммун города. Прокуратура начала расследование "намеренного убийства лицом, наделенным общественной властью". Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший остров, сообщил, что 3000 полицейских, 130 человек из спецотряда жандармерии, бронемашины и вертолеты останутся на острове для обеспечения порядка. Международный аэропорт в Нумеа останется закрытым до вторника, 28 мая. Макрон дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Президент провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры всех партий. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Протесты в Новой Каледонии
Число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи

BFMTV: общее число жертв погромов в Новой Каледонии возросло до семи человек

© AP Photo / Cedric JacquotФранцузские жандармы в Нумеа, Новая Каледония
Французские жандармы в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Cedric Jacquot
Французские жандармы в Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Еще один человек был убит на французской заморской территории Новая Каледония, где уже 13 дней продолжаются беспорядки, организованные сторонниками независимости острова, сообщил телеканал BFMTV.
"Мужчина 48 лет был застрелен полицией", - сообщил телеканал со ссылкой на прокуратуру столицы острова Нумеа.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час
14 мая, 03:21
По ее данным, группа из 15 человек напала на двоих полицейских, когда те на своей машине инспектировали одну из коммун города.
Прокуратура начала расследование "намеренного убийства лицом, наделенным общественной властью". Стрелявшего полицейского взяли под стражу.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший остров, сообщил, что 3000 полицейских, 130 человек из спецотряда жандармерии, бронемашины и вертолеты останутся на острове для обеспечения порядка. Международный аэропорт в Нумеа останется закрытым до вторника, 28 мая.
Макрон дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии силой
23 мая, 16:53
Президент провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры всех партий.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии
20 мая, 01:39
 
В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль МакронПротесты в Новой Каледонии
 
 
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