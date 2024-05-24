https://ria.ru/20240524/bespilotniki-1948036446.html

Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит универсальных операторов

Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит универсальных операторов - РИА Новости, 24.05.2024

Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит универсальных операторов

Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит для различных подразделений универсальных операторов дронов, которые проходят объемную подготовку не только по РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:37

2024-05-24T05:37

2024-05-24T06:27

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит для различных подразделений универсальных операторов дронов, которые проходят объемную подготовку не только по пилотированию, но и тактической медицине, передает корреспондент РИА Новости. "Как показала практика, боевой опыт специальной военной операции, что необходимо готовить не только расчеты, в котором бойцы не взаимозаменяемы, а скажем так, необходимо готовить "универсальных солдат", где каждый боец может подменить своего боевого товарища в той или иной ситуации", - рассказал начальник центра подготовки с позывным "Тимоха". По его словам, бойцы проходят такую подготовку, как пилотирование на симуляторах, полевую подготовку пилотирования с реальными дронами, инженерную и техническую подготовку БПЛА. Также есть курс тактической медицины, что необходимо для бойца. "Работаем в интересах Черноморского флота, но не забываем про наших боевых товарищей из других подразделений. Поэтому максимально прикладываем все усилия, чтобы готовить всех бойцов, потому что мы приближаем победу вместе", - рассказал "Тимоха". Собеседник агентства подчеркнул, что создание такого центра было инициативой командования Черноморского Флота и волонтеров, которые и в данный момент занимаются поддержкой и развитием учебного центра. В рамках перспективы планируется вводить новые дисциплины подготовки и расширять материальную базу. "Данный центр – это одно из перспективных направлений развития, поэтому мы стараемся максимально внедрять в курс подготовки более новые темы, расширять классы и увеличивать материально-техническую базу", - уточнил "Тимоха". Инструкторы центра рассказали РИА Новости, что среди обучающихся есть военнослужащие разных возрастных категорий и с разными навыками. Инструкторским составом выработаны различные методики обучения, чтобы по окончанию курса выпускники любой категории обладали всеми необходимыми навыками пилотирования и применения БПЛА в различных боевых условиях. Сначала бойцы проходят подготовку на симуляторах под руководством инструкторов, а после переходят к полетной подготовке непосредственно уже в полевых условиях. "На самом деле, из опыта скажу так, есть люди, у которых есть к этому талант, есть люди, молодые ребята, которые осваивали изначально на PlayStation игры, у которых моторика рук очень развитая. Им симулятор дается лучше и полеты даются лучше", - рассказал инструктор с позывным "Данте". Он отметил, что и люди в возрасте – разных специальностей и должностей, занимаемых в армии – тоже обучаются. Чуть дольше, но в центре стараются проработать с ними полностью весь курс и дать все навыки. "А дальше уже все получается", - отметил "Данте". Инструктор полетной подготовки с позывным "Молох" рассказал, что полеты в полевых условиях сильно отличаются от полетов на симуляторе, так как присутствуют уже различные физические условия, такие как сила притяжения, ветер и полезная нагрузка на дрон в виде весового макета или самого боеприпаса. "Самая большая разница после симулятора - это то, как физически квадрокоптер тянет к земле из-за воздействия земного притяжения. Точно так же квадрокоптер борется с ветровыми потоками. Пилоты первые два дня обучаются, борются с погодными физическими условиями. После этого происходят у нас дальнейшие полеты, отрабатывание по различным траекториям. На следующей неделе отрабатываем уже сбросы, работу с грузами", - рассказал "Молох".

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html

https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1948021654.html

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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия