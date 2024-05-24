https://ria.ru/20240524/bespilotnik-1948067330.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:42

2024-05-24T10:42

2024-05-24T10:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."Около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность