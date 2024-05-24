https://ria.ru/20240524/bespilotnik-1948067330.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:42
2024-05-24T10:42
2024-05-24T10:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."Около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью