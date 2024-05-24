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Источник: ЕС намерен поставить Киеву миллион боеприпасов до конца года
Источник: ЕС намерен поставить Киеву миллион боеприпасов до конца года - РИА Новости, 24.05.2024
Источник: ЕС намерен поставить Киеву миллион боеприпасов до конца года
Страны ЕС должны выполнить свое ранее данное обещание поставить Киеву 1 миллион боеприпасов до конца года, заявил высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:27
2024-05-24T17:27
2024-05-24T17:27
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Страны ЕС должны выполнить свое ранее данное обещание поставить Киеву 1 миллион боеприпасов до конца года, заявил высокопоставленный европейский источник. Изначально ЕС обещал поставить Украине 1 миллион боеприпасов до марта этого года. "Я могу сказать, что цель по поставке 1 миллиона страны ЕС выполнят до конца года, я не могу назвать месяц", - сказал источник на встрече с журналистами в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, НАТО, В мире
Источник: ЕС намерен поставить Киеву миллион боеприпасов до конца года
ЕС намерен выполнить обещание поставить ВСУ миллион боеприпасов до конца года