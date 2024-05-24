https://ria.ru/20240524/belousov-1948106907.html

Белоусов заявил о необходимости тесного взаимодействия с Белоруссией

Белоусов заявил о необходимости тесного взаимодействия с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024

Белоусов заявил о необходимости тесного взаимодействия с Белоруссией

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:42

россия

белоруссия

минск

андрей белоусов

виктор хренин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Хочу отметить, что Республика Беларусь была и остаётся нашим ближайшим соседом, верным союзником и надёжным партнёром", - сказал он на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске. "Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - добавил Белоусов. Он выразил готовность обсудить "наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества" и отметил, что рад личному знакомству с белорусским коллегой, поблагодарил его за радушный прием и гостеприимство. Хренин, открывая встречу, поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ. "Уверен, что ваш опыт, знания и лидерские качества позволят вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед Вооружёнными силами Российской Федерации в это непростое время. Наша сегодняшняя встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это особенно важно в нынешних очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг наших государств", - сказал он.

https://ria.ru/20240520/neft-1947238883.html

https://ria.ru/20240524/tovarooborot-1948031590.html

https://ria.ru/20240523/putin-1947851519.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, виктор хренин