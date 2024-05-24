https://ria.ru/20240524/bayden-1948031746.html

Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в Огайо на выборах, заявили аналитики

Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в Огайо на выборах, заявили аналитики - РИА Новости, 24.05.2024

Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в Огайо на выборах, заявили аналитики

Имя президента США Джо Байдена может быть вычеркнуто из бюллетеней в штате Огайо на предстоящих в ноябре выборах, если Демократическая партия не выполнит... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T03:14

2024-05-24T03:14

2024-05-24T03:14

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огайо

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Имя президента США Джо Байдена может быть вычеркнуто из бюллетеней в штате Огайо на предстоящих в ноябре выборах, если Демократическая партия не выполнит законодательные требования региона относительно регистрации своего кандидата, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Законодательство Огайо предписывает, чтобы политические партии зарегистрировали своих кандидатов не позднее, чем за 90 дней до президентских выборов. Однако Национальный съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, Байден будет объявлен кандидатом от демократов, планируется провести не раньше 22 августа, то есть за 75 дней до выборов. Госсекретарь Огайо Фрэнк Лароз уже дал понять, что законодательные требования штата не подлежат изменениям или отмене, и в данной ситуации для действующего главы государства "не будет сделано никаких исключений". "Перспектива того, что кандидат в президенты от крупной партии не будет фигурировать в избирательных бюллетенях, действительно шокирует – как и нежелание руководства законодательных властей штата решить проблему быстро и без разногласий", - отмечает в беседе с РИА Новости профессор политологии в Университете Кейс Вестерн Резерв Джонатан Энтин, имеющий за плечами опыт работы судебным клерком. Вместе с тем он ожидает, что при отказе властей Огайо идти на уступки избирательный штаб Байдена подаст судебный иск, что в конечном счете обеспечит политику заветное место среди кандидатов. "Также возможно, что мы увидим какой-то обходной путь, с помощью которого Национальный комитет Демократической партии в импровизированном порядке утвердит своего кандидата до крайнего срока в Огайо 7 августа", - допускает Энтин. В свою очередь, профессор политологии Университета Цинциннати Дэвид Нивен также полагает, что имя Байдена попадет в бюллетени для голосования в республиканском Огайо, однако это потребует "невероятных усилий". В качестве одного из возможных сценариев эксперт рассматривает проведение демократами досрочной встречи, на которой Байдена объявят кандидатом, что позволит ему избежать ограничений на участие в выборах. "Исключение президента из избирательных бюллетеней станет попросту невыносимым для демократов. Поскольку законодательный орган штата, в котором преобладают республиканцы, отказался сделать исключение (для Байдена – ред.), демократам придется найти механизм для официального выдвижения кандидатом действующего президента до запланированного съезда Демпартии", - резюмировал собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, огайо