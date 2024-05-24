https://ria.ru/20240524/baran-1948104043.html

Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом

Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом - РИА Новости, 24.05.2024

Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом

Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова под Магаданом, где ее много лет назад уничтожили охотники, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:08

2024-05-24T13:08

2024-05-24T13:08

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МАГАДАН, 24 мая - РИА Новости. Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова под Магаданом, где ее много лет назад уничтожили охотники, сообщила пресс-служба магаданской областной думы. В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также первых снежных баранов из другого района Колымы. "Поголовье овцебыков острова Завьялова начало расти. Нет никаких сомнений в том, что каждый год оно будет увеличиться и прирастать. Это хорошая новость. Есть моральное удовлетворение от полученных результатов. Поэтому теперь мы переключимся с проекта "овцебыки" на новое направление – займемся более плотным расселением на острове Завьялова снежного барана, которого здесь когда-то уничтожил человек. В этом году, в августе, планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", - цитирует слова заместителя председателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы. Уточняется, что популяция колымских овцебыков заметно увеличивается последние два года. Если в 2021 году на свет появилось одно животное, то в прошлом мае приплод был уже 11 телят. В этом году уже родилось 10 телят, и это пока неокончательные цифры.

https://ria.ru/20240523/kobra-1947894041.html

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