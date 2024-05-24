Рейтинг@Mail.ru
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:08 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/baran-1948104043.html
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом - РИА Новости, 24.05.2024
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова под Магаданом, где ее много лет назад уничтожили охотники, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:08
2024-05-24T13:08
хорошие новости
общество
магадан
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948102094_0:20:800:470_1920x0_80_0_0_a382b464730b8beb15fc79a9bdcfabfb.jpg
МАГАДАН, 24 мая - РИА Новости. Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова под Магаданом, где ее много лет назад уничтожили охотники, сообщила пресс-служба магаданской областной думы. В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также первых снежных баранов из другого района Колымы. "Поголовье овцебыков острова Завьялова начало расти. Нет никаких сомнений в том, что каждый год оно будет увеличиться и прирастать. Это хорошая новость. Есть моральное удовлетворение от полученных результатов. Поэтому теперь мы переключимся с проекта "овцебыки" на новое направление – займемся более плотным расселением на острове Завьялова снежного барана, которого здесь когда-то уничтожил человек. В этом году, в августе, планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", - цитирует слова заместителя председателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы. Уточняется, что популяция колымских овцебыков заметно увеличивается последние два года. Если в 2021 году на свет появилось одно животное, то в прошлом мае приплод был уже 11 телят. В этом году уже родилось 10 телят, и это пока неокончательные цифры.
https://ria.ru/20240523/kobra-1947894041.html
https://ria.ru/20240524/panda-1948055096.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948102094_74:0:726:489_1920x0_80_0_0_7f303d4e1c336c1398e6b9cf4f960a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, магадан, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Магадан, Хорошие новости
Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов под Магаданом

Под Магаданом инвестор восстановит популяцию истребленных охотниками баранов

© Фото : Магаданская областная ДумаПоголовье овцебыков
Поголовье овцебыков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Магаданская областная Дума
Поголовье овцебыков
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 мая - РИА Новости. Частный инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова под Магаданом, где ее много лет назад уничтожили охотники, сообщила пресс-служба магаданской областной думы.
В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также первых снежных баранов из другого района Колымы.
Детеныш сиамской кобры в Московском зоопарке. Кадр видео
В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры
23 мая, 14:26
"Поголовье овцебыков острова Завьялова начало расти. Нет никаких сомнений в том, что каждый год оно будет увеличиться и прирастать. Это хорошая новость. Есть моральное удовлетворение от полученных результатов. Поэтому теперь мы переключимся с проекта "овцебыки" на новое направление – займемся более плотным расселением на острове Завьялова снежного барана, которого здесь когда-то уничтожил человек. В этом году, в августе, планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", - цитирует слова заместителя председателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы.
Уточняется, что популяция колымских овцебыков заметно увеличивается последние два года. Если в 2021 году на свет появилось одно животное, то в прошлом мае приплод был уже 11 телят. В этом году уже родилось 10 телят, и это пока неокончательные цифры.
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев
Вчера, 09:32
 
Хорошие новостиОбществоМагаданХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала