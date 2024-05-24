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В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы - РИА Новости, 24.05.2024
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Религия
 
06:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/balkany-1948037101.html
В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы
В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы - РИА Новости, 24.05.2024
В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы
Процессы, связанные на Балканах в христианстве с попытками отхода от кириллицы, объясняются отношением к церковному календарю, рассказал РИА Новости заведующий... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:10
2024-05-24T06:10
религия
балканы
москва
белоруссия
русская православная церковь
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религия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Процессы, связанные на Балканах в христианстве с попытками отхода от кириллицы, объясняются отношением к церковному календарю, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин в День славянской письменности и культуры. Русская православная церковь 24 мая отмечает день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку, ставшую основой письменного языка многих славянских народов. День славянской письменности и культуры отмечается в этот же день. "Это очень сложные процессы. Они сопряжены с верностью или неверностью старому календарю юлианскому, потому что очень много аргументов для того, чтобы перейти на григорианский календарь и, соответственно, изменить хронологическую систему праздников… Мы живём по юлианскому календарю, а многие переходят на григорианский календарь", – сказал агентству профессор. Эта тенденция, добавил он, сопряжена со многими причинами. "Может быть, со стремлением уйти подальше от былого влияния со стороны некогда мощного Советского союза и соцлагеря на жизнь вот этих государств, может быть, в связи с их вовлечением в Евросоюз и переходом на новую систему ценностей. Очень сложный клубок причин, связанных с тем, что люди отказываются от кириллицы как основного вида письменности или исконного в каком-то смысле типа письма", – считает Кириллин. На церковном уровне, там, где сохраняется влияние Русской православной церкви, сохраняется и кириллица в рамках Церкви и церковнославянский язык в рамках богослужения, рассказал профессор. "Для Церкви, если иметь в виду в широком смысле православие в славянских народах, этот праздник имеет значение того, что это символическая точка начала славянской культуры. Я уточню – начала христианской славянской культуры", – сказал Кириллин. Несмотря на то, что сегодня многие исследователи склоняются, что создана тогда была глаголица, а не кириллица, с ее появлением были осуществлены первые переводы греческих христианских текстов на язык славян, и началась христианизация славянского мира, добавил он. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.
https://ria.ru/20240521/svyaschennik-1947503271.html
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балканы, москва, белоруссия, русская православная церковь, в мире, религия
Религия, Балканы, Москва, Белоруссия, Русская православная церковь, В мире, Религия
В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы

Профессор: на Балканах отношение к кириллице объясняется отношением к календарю

© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию
Памятник Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Fotolia / koromelena
Памятник Кириллу и Мефодию. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Процессы, связанные на Балканах в христианстве с попытками отхода от кириллицы, объясняются отношением к церковному календарю, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин в День славянской письменности и культуры.
Русская православная церковь 24 мая отмечает день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку, ставшую основой письменного языка многих славянских народов. День славянской письменности и культуры отмечается в этот же день.
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"Это очень сложные процессы. Они сопряжены с верностью или неверностью старому календарю юлианскому, потому что очень много аргументов для того, чтобы перейти на григорианский календарь и, соответственно, изменить хронологическую систему праздников… Мы живём по юлианскому календарю, а многие переходят на григорианский календарь", – сказал агентству профессор.
Эта тенденция, добавил он, сопряжена со многими причинами.
"Может быть, со стремлением уйти подальше от былого влияния со стороны некогда мощного Советского союза и соцлагеря на жизнь вот этих государств, может быть, в связи с их вовлечением в Евросоюз и переходом на новую систему ценностей. Очень сложный клубок причин, связанных с тем, что люди отказываются от кириллицы как основного вида письменности или исконного в каком-то смысле типа письма", – считает Кириллин.
На церковном уровне, там, где сохраняется влияние Русской православной церкви, сохраняется и кириллица в рамках Церкви и церковнославянский язык в рамках богослужения, рассказал профессор.
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"Для Церкви, если иметь в виду в широком смысле православие в славянских народах, этот праздник имеет значение того, что это символическая точка начала славянской культуры. Я уточню – начала христианской славянской культуры", – сказал Кириллин.
Несмотря на то, что сегодня многие исследователи склоняются, что создана тогда была глаголица, а не кириллица, с ее появлением были осуществлены первые переводы греческих христианских текстов на язык славян, и началась христианизация славянского мира, добавил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.
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