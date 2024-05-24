https://ria.ru/20240524/avariya-1948239508.html

В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие

В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.05.2024

В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Рязанской области, сообщило региональное УГИБДД. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:50

2024-05-24T19:50

2024-05-24T19:58

происшествия

авто

рязанская область

рязанский район

угибдд

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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Рязанской области, сообщило региональное УГИБДД. Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17.00 мск в пятницу в поселке Дубровичи Рязанского района. Столкнулись автомобиль Nissan под управлением 46-летней жительницы Рязанской области и рейсового автобуса ПАЗ под управлением 63-летнего мужчины. "В результате происшествия медицинская помощь потребовалась водителю "иномарки", его пассажиру и двум пассажирам автобуса", - сообщило УГИБДД в своем Telegram- канале.

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

рязанская область

рязанский район

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происшествия, авто, рязанская область, рязанский район, угибдд