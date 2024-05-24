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В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие
В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.05.2024
В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Рязанской области, сообщило региональное УГИБДД. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:50
2024-05-24T19:50
2024-05-24T19:58
происшествия
авто
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Рязанской области, сообщило региональное УГИБДД. Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17.00 мск в пятницу в поселке Дубровичи Рязанского района. Столкнулись автомобиль Nissan под управлением 46-летней жительницы Рязанской области и рейсового автобуса ПАЗ под управлением 63-летнего мужчины. "В результате происшествия медицинская помощь потребовалась водителю "иномарки", его пассажиру и двум пассажирам автобуса", - сообщило УГИБДД в своем Telegram- канале.
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происшествия, авто, рязанская область, рязанский район, угибдд
Происшествия, Авто, Рязанская область, Рязанский район, УГИБДД
В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшие
В Рязанской области столкнулись легковушка и автобус, пострадали 4 человека