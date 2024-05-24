https://ria.ru/20240524/avariya-1948128008.html

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку - РИА Новости, 24.05.2024

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковой автомобиль из-за отказа тормозов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:18

2024-05-24T14:18

2024-05-24T15:23

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковой автомобиль из-за отказа тормозов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти. "У грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, попытался протиснуться между ним и поребриком, но столкнулся с легковым авто под управлением 37-летней женщины", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, водитель легковушки получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. Кроме того, у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. Сейчас последствия аварии устраняют. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.

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происшествия, авто, санкт-петербург