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В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку - РИА Новости, 24.05.2024
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14:18 24.05.2024 (обновлено: 15:23 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/avariya-1948128008.html
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку - РИА Новости, 24.05.2024
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковой автомобиль из-за отказа тормозов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:18
2024-05-24T15:23
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковой автомобиль из-за отказа тормозов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти. "У грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, попытался протиснуться между ним и поребриком, но столкнулся с легковым авто под управлением 37-летней женщины", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, водитель легковушки получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. Кроме того, у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. Сейчас последствия аварии устраняют. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.
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происшествия, авто, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковой автомобиль из-за отказа тормозов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти.
"У грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, попытался протиснуться между ним и поребриком, но столкнулся с легковым авто под управлением 37-летней женщины", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, водитель легковушки получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали.
Кроме того, у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. Сейчас последствия аварии устраняют. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.
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