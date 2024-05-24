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Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым - РИА Новости, 24.05.2024
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
Погибшие во время украинской атаки на Крым были строителями, рассказал очевидец трагедии в интервью "Известиям". РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:28
2024-05-24T05:28
2024-05-24T09:59
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Погибшие во время украинской атаки на Крым были строителями, рассказал очевидец трагедии в интервью "Известиям"."Они (погибшие при украинском ударе. — Прим. ред.) неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — сообщил он журналистам.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Симферопольский район республики. По его словам, в результате удара погибли двое случайных прохожих. Другие удары поразили пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты, добавил Аксенов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
"Известия": погибшие при атаке ВСУ на Крым были строителями и шли домой