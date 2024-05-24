https://ria.ru/20240524/armeniya-1948041335.html

Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области

Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области - РИА Новости, 24.05.2024

Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области

Армянские пограничники с пятницы возьмут под охрану почти семикилометровый участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T07:45

2024-05-24T07:45

2024-05-24T07:56

в мире

азербайджан

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941471950_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_882cf187b72a1656af70749943e73a29.jpg

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Армянские пограничники с пятницы возьмут под охрану почти семикилометровый участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных, сообщили в службе нацбезопасности (СНБ) страны."С 24 мая пограничные войска СНБ Армении официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сёл Воскепар и Баганис Тавушской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.Как отметили в ведомстве, охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться по переходной схеме.В СНБ добавили, что аналогичным образом с пятницы охрану противоположных участков границы будут осуществлять подразделения государственной пограничной службы Азербайджана.Боевые посты и военные объекты на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов Азербайджана, были переданы азербайджанской государственной пограничной службе ещё в декабре 2018 года.

https://ria.ru/20240523/zakharova-1947883133.html

https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947219060.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения