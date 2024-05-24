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Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области - РИА Новости, 24.05.2024
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07:45 24.05.2024 (обновлено: 07:56 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/armeniya-1948041335.html
Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области
Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области - РИА Новости, 24.05.2024
Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области
Армянские пограничники с пятницы возьмут под охрану почти семикилометровый участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:45
2024-05-24T07:56
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Армянские пограничники с пятницы возьмут под охрану почти семикилометровый участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных, сообщили в службе нацбезопасности (СНБ) страны."С 24 мая пограничные войска СНБ Армении официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сёл Воскепар и Баганис Тавушской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.Как отметили в ведомстве, охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться по переходной схеме.В СНБ добавили, что аналогичным образом с пятницы охрану противоположных участков границы будут осуществлять подразделения государственной пограничной службы Азербайджана.Боевые посты и военные объекты на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов Азербайджана, были переданы азербайджанской государственной пограничной службе ещё в декабре 2018 года.
https://ria.ru/20240523/zakharova-1947883133.html
https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947219060.html
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области

СНБ Армении: 24 мая пограничники начнут охранять границу в Тавушской области

© Sputnik / Aram NersesyanМост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану
Мост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Мост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Армянские пограничники с пятницы возьмут под охрану почти семикилометровый участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных, сообщили в службе нацбезопасности (СНБ) страны.
"С 24 мая пограничные войска СНБ Армении официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сёл Воскепар и Баганис Тавушской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.
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Как отметили в ведомстве, охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться по переходной схеме.
В СНБ добавили, что аналогичным образом с пятницы охрану противоположных участков границы будут осуществлять подразделения государственной пограничной службы Азербайджана.
Боевые посты и военные объекты на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов Азербайджана, были переданы азербайджанской государственной пограничной службе ещё в декабре 2018 года.
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