https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html

Суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.05.2024

Суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России",... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:01

2024-05-24T21:01

2024-05-24T22:08

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НАЛЬЧИК, 24 мая — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Согласно опубликованной информации, удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным нескольких Telegram-каналов, в четверг в доме Магомед-Башира Калиматова прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР.В феврале 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей из средств Пенсионного фонда в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Отмечалось, что в ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России".По информации силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала "Почты России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Члены ОПГ, чтобы скрыть аферу, фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда средства были полностью выданы населению. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал по этому делу руководителя отделения Пенсионного фонда по Ингушетии Ислама Сейнароева и занимавшего руководящую должность сотрудника управления федеральной почтовой связи республики — филиала ФГУП "Почта России" Хасана Батыжева.

https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, республика ингушетия, москва, россия, пенсионный фонд рф, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)