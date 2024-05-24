https://ria.ru/20240524/arest-1948086265.html
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армии Попова
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армии Попова - РИА Новости, 24.05.2024
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армии Попова
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов не был доставлен в суд на рассмотрение ходатайства следствия о его переводе из СИЗО под домашний... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:07
2024-05-24T12:07
2024-05-24T12:22
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов не был доставлен в суд на рассмотрение ходатайства следствия о его переводе из СИЗО под домашний арест, заседание перенесено на 27 мая, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Попов и его защитник отсутствуют на заседании, судом была получена телефонограмма, согласно которой на 14.00 назначено рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу во 2-м Западном окружном военном суде, в связи с чем заседание откладывается на 27 мая", - огласил решение судья.Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов 17 мая был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщал 235-й гарнизонный военный суд.В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, запорожская область
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Запорожская область
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армии Попова
Заседание о переводе под домашний арест генерала Попова перенесли на 27 мая