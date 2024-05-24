https://ria.ru/20240524/an-26-1948089272.html

В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой

В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой - РИА Новости, 24.05.2024

В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:21

2024-05-24T12:21

2024-05-24T12:21

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного транспондера над Балтийским морем, следует из официального аккаунта Люфтваффе ФРГ в соцсети Х."Вчера вечером истребители ФРГ Eurofighter из миссии НАТО Baltic Air Policing (VAPB, миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии - ред.) были вновь подняты с военного аэродрома Лиелварде в Латвии", - говорится в публикации. Как заявили в ВВС Германии, это было связано с обнаружением российского самолета Ан-26 без включенного транспондера - системы, расположенной на борту самолета и предоставляющей данные о его идентификации. Ан-26 - военно-транспортный самолет. Минобороны РФ неизменно заявляет, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html

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в мире, германия, россия, латвия, ан-26