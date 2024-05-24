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В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой - РИА Новости, 24.05.2024
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12:21 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/an-26-1948089272.html
В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой
В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой - РИА Новости, 24.05.2024
В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой
Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:21
2024-05-24T12:21
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного транспондера над Балтийским морем, следует из официального аккаунта Люфтваффе ФРГ в соцсети Х."Вчера вечером истребители ФРГ Eurofighter из миссии НАТО Baltic Air Policing (VAPB, миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии - ред.) были вновь подняты с военного аэродрома Лиелварде в Латвии", - говорится в публикации. Как заявили в ВВС Германии, это было связано с обнаружением российского самолета Ан-26 без включенного транспондера - системы, расположенной на борту самолета и предоставляющей данные о его идентификации. Ан-26 - военно-транспортный самолет. Минобороны РФ неизменно заявляет, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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в мире, германия, россия, латвия, ан-26
В мире, Германия, Россия, Латвия, Ан-26
В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой

Истребители ВВС Германии подняли с аэродрома в Латвии из-за российского Ан-26

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет Ан-26 . Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного транспондера над Балтийским морем, следует из официального аккаунта Люфтваффе ФРГ в соцсети Х.
"Вчера вечером истребители ФРГ Eurofighter из миссии НАТО Baltic Air Policing (VAPB, миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии - ред.) были вновь подняты с военного аэродрома Лиелварде в Латвии", - говорится в публикации.
Как заявили в ВВС Германии, это было связано с обнаружением российского самолета Ан-26 без включенного транспондера - системы, расположенной на борту самолета и предоставляющей данные о его идентификации.
Ан-26 - военно-транспортный самолет. Минобороны РФ неизменно заявляет, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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