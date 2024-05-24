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В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы - РИА Новости, 24.05.2024
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06:50 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/almazy-1948038836.html
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы - РИА Новости, 24.05.2024
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы
Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет стремление США сделать запрет на импорт из России приемлемым для всех вовлеченных сторон... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:50
2024-05-24T06:50
сша
антверпен
россия
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет стремление США сделать запрет на импорт из России приемлемым для всех вовлеченных сторон на фоне обеспокоенности представителей алмазной отрасли, но не агитирует за ослабление эмбарго, утвержденного G7, сказала РИА Новости представитель AWDC Ине Тасиньон. На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США, столкнувшись с недовольством стран Африки, огранщиков в Индии и ювелиров в Нью-Йорке, пересматривают самый жесткие элементы запрета на российские алмазы, который вступает в полную силу в сентябре. "Мы разделяем обеспокоенность американского правительства. Мы считаем, что все страны G7 осознают важность имплементации системы, работающей для всех вовлеченных сторон, без сбоев в поставках неподсанкционных товаров", - сказала собеседница агентства. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено AWDC, на базе которого предполагается создание механизма их отслеживания и сертификации. Тасиньон добавила, что AWDC не спешит с принятием новых правил, которые бы ослабляли запрет на российские алмазы и оставляли лазейки для завоза санкционных товаров на основные рынки G7.
https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html
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сша, антверпен, россия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
США, Антверпен, Россия, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы

AWDC: США хотят сделать приемлемым запрет на импорт алмазов из России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБриллиант, представленный на выставке
Бриллиант, представленный на выставке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Бриллиант, представленный на выставке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет стремление США сделать запрет на импорт из России приемлемым для всех вовлеченных сторон на фоне обеспокоенности представителей алмазной отрасли, но не агитирует за ослабление эмбарго, утвержденного G7, сказала РИА Новости представитель AWDC Ине Тасиньон.
На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США, столкнувшись с недовольством стран Африки, огранщиков в Индии и ювелиров в Нью-Йорке, пересматривают самый жесткие элементы запрета на российские алмазы, который вступает в полную силу в сентябре.
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"Мы разделяем обеспокоенность американского правительства. Мы считаем, что все страны G7 осознают важность имплементации системы, работающей для всех вовлеченных сторон, без сбоев в поставках неподсанкционных товаров", - сказала собеседница агентства.
Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено AWDC, на базе которого предполагается создание механизма их отслеживания и сертификации.
Тасиньон добавила, что AWDC не спешит с принятием новых правил, которые бы ослабляли запрет на российские алмазы и оставляли лазейки для завоза санкционных товаров на основные рынки G7.
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СШААнтверпенРоссияG7ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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