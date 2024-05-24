https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС - РИА Новости, 24.05.2024
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС
Оба блока построенной с участием РФ Белорусской АЭС работают на полной мощности, замечаний к ним нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:21
2024-05-24T14:21
2024-05-24T14:27
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Оба блока построенной с участием РФ Белорусской АЭС работают на полной мощности, замечаний к ним нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Оба блока Белорусской АЭС работают на стопроцентной мощности, на номинальной. Замечаний к работе блоков нет. Деятельность Белорусской АЭС осуществляется под полным контролем МАГАТЭ, белорусского регулятора и, конечно, Ростехнадзор... также оказывает содействие безопасной работе", - сказал Лихачев журналистам в Минске.Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
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россия, минск, алексей лихачев, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире
Россия, Минск, Алексей Лихачев, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС
Лихачев: оба блока Белорусской АЭС работают на полной мощности
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Оба блока построенной с участием РФ Белорусской АЭС работают на полной мощности, замечаний к ним нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Оба блока Белорусской АЭС работают на стопроцентной мощности, на номинальной. Замечаний к работе блоков нет. Деятельность Белорусской АЭС осуществляется под полным контролем МАГАТЭ, белорусского регулятора и, конечно, Ростехнадзор... также оказывает содействие безопасной работе", - сказал Лихачев журналистам в Минске.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.