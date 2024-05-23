https://ria.ru/20240523/zerno-1948021118.html
Предприятие на Кубани ускорило выгрузку зерна на 15% благодаря нацпроекту
Предприятие на Кубани ускорило выгрузку зерна на 15% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 23.05.2024
Предприятие на Кубани ускорило выгрузку зерна на 15% благодаря нацпроекту
Новороссийский зерновой терминал сократил время приемки зерна с железнодорожного транспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:09
2024-05-23T23:09
2024-05-23T23:09
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Новороссийский зерновой терминал сократил время приемки зерна с железнодорожного транспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В течение полугода на предприятии внедряли инструменты бережливого производства. Рабочая группа оптимизировала участок приемки зерна с железнодорожного транспорта, работала над перераспределением операций в цикле выгрузки и устранения потерь в процессе. В результате время выгрузки зерна сократилось на 15%. Улучшения позволили в первом квартале 2024 года разгрузить 13,5 тысяч вагонов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Новороссийский зерновой терминал работает в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой, добавляют власти.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Новороссийский зерновой терминал сократил время приемки зерна с железнодорожного транспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В течение полугода на предприятии внедряли инструменты бережливого производства. Рабочая группа оптимизировала участок приемки зерна с железнодорожного транспорта, работала над перераспределением операций в цикле выгрузки и устранения потерь в процессе. В результате время выгрузки зерна сократилось на 15%. Улучшения позволили в первом квартале 2024 года разгрузить 13,5 тысяч вагонов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Новороссийский зерновой терминал работает в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой, добавляют власти.