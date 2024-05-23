https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html

Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов

Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.05.2024

Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов

Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:50

2024-05-23T12:50

2024-05-23T12:51

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ирландия

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u2

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту , затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ирландия, москва, земфира, u2, московский городской суд, происшествия