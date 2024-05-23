https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.05.2024
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:50
2024-05-23T12:50
2024-05-23T12:51
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту , затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шоубиз, Украина, Ирландия, Москва, Земфира, U2, Московский городской суд, Происшествия
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Суд оставил без удовлетворения жалобу Земфиры на включение в реестр иноагентов