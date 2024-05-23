Рейтинг@Mail.ru
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:50 23.05.2024 (обновлено: 12:51 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.05.2024
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:50
2024-05-23T12:51
шоубиз
украина
ирландия
москва
земфира
u2
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878023871_0:83:1946:1178_1920x0_80_0_0_4b5b2ca6731b3322c7eaf4a523f6cc58.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту , затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
украина
ирландия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878023871_142:0:1946:1353_1920x0_80_0_0_797f34cba64e8b98b87a19c057775903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирландия, москва, земфира, u2, московский городской суд, происшествия
Шоубиз, Украина, Ирландия, Москва, Земфира, U2, Московский городской суд, Происшествия
Земфира* не смогла добиться исключения из реестра иноагентов

Суд оставил без удовлетворения жалобу Земфиры на включение в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира*
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Земфира*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту , затем Мосгорсуд утвердил это решение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
25 апреля, 09:29
 
ШоубизУкраинаИрландияМоскваЗемфираU2Московский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала