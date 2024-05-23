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В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947921513.html
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России - РИА Новости, 23.05.2024
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России
Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией из-за отчаяния, предположил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:47
2024-05-23T15:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
нато
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
скотт риттер
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией из-за отчаяния, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.Накануне глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины"Речь идет о российской военной технике, которая выполняет миссию в соответствии с целью национальной безопасности страны. НАТО не сторона конфликта, но может ей стать, сбивая российские ракеты. Это буквально делает их стороной конфликта. &lt;…&gt; Зеленский сейчас в отчаянии, поэтому он пытается изобрести новые правила ведения войны и тому подобное. НАТО не имеет права даже фиксировать своими радарами российские ракеты, это уже акт войны, чтоб вы понимали абсурдность плана Зеленского", — отметил он.По словам бывшего военного, Зеленский исходит из того, что альянс может использовать Patriot в Польше, чтобы сбивать российские ракеты, нацеленные на военные объекты ВСУ. Риттер добавил, что глава киевского режима не понимает, это равнозначно акту войны."Россия ясно дала понять в начале спецоперации, что это между Россией и Украиной, и что она не потерпит вмешательства НАТО", — резюмировал экс-разведчик.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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вооруженные силы сша, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, скотт риттер, владимир зеленский, россия, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Польша
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России

Риттер: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт из-за отчаяния

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией из-за отчаяния, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Накануне глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины
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"Речь идет о российской военной технике, которая выполняет миссию в соответствии с целью национальной безопасности страны. НАТО не сторона конфликта, но может ей стать, сбивая российские ракеты. Это буквально делает их стороной конфликта. <…> Зеленский сейчас в отчаянии, поэтому он пытается изобрести новые правила ведения войны и тому подобное. НАТО не имеет права даже фиксировать своими радарами российские ракеты, это уже акт войны, чтоб вы понимали абсурдность плана Зеленского", — отметил он.
По словам бывшего военного, Зеленский исходит из того, что альянс может использовать Patriot в Польше, чтобы сбивать российские ракеты, нацеленные на военные объекты ВСУ. Риттер добавил, что глава киевского режима не понимает, это равнозначно акту войны.
"Россия ясно дала понять в начале спецоперации, что это между Россией и Украиной, и что она не потерпит вмешательства НАТО", — резюмировал экс-разведчик.
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На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы СШАНАТОВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронСкотт РиттерВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПольша
 
 
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