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"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:37 23.05.2024 (обновлено: 23:30 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html
"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией
"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2024
"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией
Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:37
2024-05-23T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область. Есть сообщения о том, что в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley, что говорит о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений", — сказал он.Как отметил аналитик, эта бригада участвовала в непрерывных сражениях на протяжении года. Командование ВСУ, по словам Меркуриса, направляло ее на самые сложные участки фронта, где бригада терпела поражение за поражением от российских войск.По мнению эксперта, сейчас от подразделения решили потребовать невозможного — остановить "возможное российское наступление в Сумской области", которого опасается киевский режим.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html
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в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией

Меркурис: ВСУ отправили 47-ю бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область. Есть сообщения о том, что в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley, что говорит о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений", — сказал он.
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Вчера, 20:18
Как отметил аналитик, эта бригада участвовала в непрерывных сражениях на протяжении года. Командование ВСУ, по словам Меркуриса, направляло ее на самые сложные участки фронта, где бригада терпела поражение за поражением от российских войск.
По мнению эксперта, сейчас от подразделения решили потребовать невозможного — остановить "возможное российское наступление в Сумской области", которого опасается киевский режим.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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