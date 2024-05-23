https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html

"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией

"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией - РИА Новости, 23.05.2024

"Невозможно": на Западе раскрыли, что ВСУ перебрасывают к границе с Россией

Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:37

2024-05-23T21:37

2024-05-23T23:30

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область. Есть сообщения о том, что в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley, что говорит о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений", — сказал он.Как отметил аналитик, эта бригада участвовала в непрерывных сражениях на протяжении года. Командование ВСУ, по словам Меркуриса, направляло ее на самые сложные участки фронта, где бригада терпела поражение за поражением от российских войск.По мнению эксперта, сейчас от подразделения решили потребовать невозможного — остановить "возможное российское наступление в Сумской области", которого опасается киевский режим.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html

https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html

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в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины