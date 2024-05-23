https://ria.ru/20240523/zakon-1947933945.html

Мишустин рассказал о новом законе о технологической политике

Мишустин рассказал о новом законе о технологической политике - РИА Новости, 23.05.2024

Мишустин рассказал о новом законе о технологической политике

Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:09

2024-05-23T16:09

2024-05-23T16:23

россия

технологии

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством."Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, технологии, михаил мишустин, владимир путин