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ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.05.2024
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА
Запорожская АЭС на этой неделе проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА на транспортный цех близ электростанции, в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:44
2024-05-23T21:44
2024-05-23T21:44
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС на этой неделе проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА на транспортный цех близ электростанции, в результате атаки были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении агентства. "Ранее на этой неделе ЗАЭС также проинформировала МАГАТЭ об атаке дрона на транспортный цех в близлежащей промышленной зоне, по сообщениям, нанесшей некоторый ущерб, однако без жертв", - говорится в публикации на сайте агентства. По данным ЗАЭС, в результате атаки на транспортный цех, где стоят автобусы, используемые для перевозки персонала завода в соседний город Энергодар, была повреждена антенна сети гражданской связи. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240523/ulyanov-1948002548.html
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в мире, технологии, энергодар, россия, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Технологии, Энергодар, Россия, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА на транспортный цех