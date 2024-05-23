https://ria.ru/20240523/zaes-1947960813.html

На Запорожской АЭС включили высоковольтную линию "Днепровская"

На Запорожской АЭС включили высоковольтную линию "Днепровская" - РИА Новости, 23.05.2024

На Запорожской АЭС включили высоковольтную линию "Днепровская"

Высоковольтная линия 750 киловольт "Днепровская" включена на Запорожской АЭС, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:16

2024-05-23T17:16

2024-05-23T17:16

днепр (город)

энергодар

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Высоковольтная линия 750 киловольт "Днепровская" включена на Запорожской АЭС, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Высоковольтная линия 750 киловольт "Днепровская" включена", - сказала Яшина. Ранее днём в четверг пресс-служба станции сообщала об отключении Днепровской ВЛ, электрообеспечение Запорожской АЭС было переведено на резервную линию "Ферросплавная". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html

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днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс