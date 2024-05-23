https://ria.ru/20240523/vzryvy-1947952457.html

В пригороде Харькова прогремели взрывы

В пригороде Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 23.05.2024

В пригороде Харькова прогремели взрывы

В городе Дергачи, расположенном в пригороде Харькова, прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:51

2024-05-23T16:51

2024-05-23T17:58

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вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В городе Дергачи, расположенном в пригороде Харькова, прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Два удара <...> по Харькову и Дергачам", — говорится в его публикации в Telegram.Масштабы повреждений чиновник не уточнил.В четверг местные власти заявляли о десяти взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что поражена транспортная инфраструктура.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, харьков, дергачи, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков