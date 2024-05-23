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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 23.05.2024 (обновлено: 16:05 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/vzryvy-1947826694.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.05.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:51
2024-05-23T16:05
в мире
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Спустя две минуты мэр сообщил еще о двух взрывах. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.30 мск, в Харьковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове

© Фото опубликовано Владимиром ЗеленскимПоследствия взрыва в Харькове. 23 мая 2024
Последствия взрыва в Харькове. 23 мая 2024
© Фото опубликовано Владимиром Зеленским
Последствия взрыва в Харькове. 23 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.
"В Харькове взрыв", - написал Терехов. Спустя две минуты мэр сообщил еще о двух взрывах.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.30 мск, в Харьковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьУкраина
 
 
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