https://ria.ru/20240523/vzryvy-1947826694.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.05.2024

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:51

2024-05-23T10:51

2024-05-23T16:05

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Спустя две минуты мэр сообщил еще о двух взрывах. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.30 мск, в Харьковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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