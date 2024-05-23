Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрывы в четверг прогремел в городе Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Приблизительно через 10 минут телеканал сообщил о еще одном взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в харьковском регионе звучит почти два часа.
Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в городе Дергачи в пригороде Харькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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