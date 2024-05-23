https://ria.ru/20240523/vzryv-1948022014.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрывы в четверг прогремел в городе Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:17

2024-05-23T23:17

2024-05-23T23:36

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрывы в четверг прогремел в городе Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Приблизительно через 10 минут телеканал сообщил о еще одном взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в харьковском регионе звучит почти два часа.Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в городе Дергачи в пригороде Харькова.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

харьков

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дергачи

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в мире, харьков, россия, дергачи, вооруженные силы украины