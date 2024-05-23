https://ria.ru/20240523/vzryv-1947892790.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:22

2024-05-23T14:22

2024-05-23T14:22

харьков

харьковская область

украинская железная дорога

укрзализныця

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении нескольких своих объектов в Харькове и области. "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область, украинская железная дорога, укрзализныця, вооруженные силы рф