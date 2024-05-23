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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vzryv-1947892790.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:22
2024-05-23T14:22
харьков
харьковская область
украинская железная дорога
укрзализныця
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении нескольких своих объектов в Харькове и области. "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков, харьковская область, украинская железная дорога, укрзализныця, вооруженные силы рф
Харьков, Харьковская область, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел еще один взрыв

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении нескольких своих объектов в Харькове и области.
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинская железная дорогаУкрзализныцяВооруженные силы РФ
 
 
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