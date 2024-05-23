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В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости, 23.05.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:16 23.05.2024
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В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС
В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости, 23.05.2024
В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС
Глава Якутии Айсен Николаев поручил проиндексировать выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, такого не было с 2017 года, матпомощь пострадавшим от... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:16
2024-05-23T17:16
республика саха (якутия)
айсен николаев
наводнения в россии — 2024
евгений перфильев
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил проиндексировать выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, такого не было с 2017 года, матпомощь пострадавшим от паводка в этом году должна быть оказана по новым расчетам, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг отмечено, что выплаты гражданам материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости не индексировались в Якутии с 2017 года. На сегодня размер матпомощи составляет 5 тысяч рублей на человека, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости – до 20 тысяч рублей (при полной утрате – 20 тысяч, при частичной – 10 тысяч). "Просьба в кратчайшие сроки рассмотреть и решение принять. Выплаты пострадавшим от паводка должны пойти уже по новым расчетам", - сказал глава республики членам кабмина. По информации министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева, число пострадавших в результате паводка к текущей дате составило 3384 человека. Прием заявлений продолжается, на сегодня через портал госуслуг поступило 1925 заявлений. Также Николаев распорядился завершить подсчет ущерба. На совещании озвучено, что по объектам энергетики размер ущерба предварительно составил 57 миллионов рублей, коммунального комплекса – 48 миллионов, дорогам - 70 миллионов, поголовью сельхозживотных - 67 миллионов рублей. Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском – 29.
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айсен николаев, наводнения в россии — 2024, евгений перфильев
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Наводнения в России — 2024, Евгений Перфильев

В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил проиндексировать выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, такого не было с 2017 года, матпомощь пострадавшим от паводка в этом году должна быть оказана по новым расчетам, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг отмечено, что выплаты гражданам материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости не индексировались в Якутии с 2017 года. На сегодня размер матпомощи составляет 5 тысяч рублей на человека, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости – до 20 тысяч рублей (при полной утрате – 20 тысяч, при частичной – 10 тысяч).
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"Просьба в кратчайшие сроки рассмотреть и решение принять. Выплаты пострадавшим от паводка должны пойти уже по новым расчетам", - сказал глава республики членам кабмина.
По информации министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева, число пострадавших в результате паводка к текущей дате составило 3384 человека. Прием заявлений продолжается, на сегодня через портал госуслуг поступило 1925 заявлений.
Также Николаев распорядился завершить подсчет ущерба. На совещании озвучено, что по объектам энергетики размер ущерба предварительно составил 57 миллионов рублей, коммунального комплекса – 48 миллионов, дорогам - 70 миллионов, поголовью сельхозживотных - 67 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском – 29.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевНаводнения в России — 2024Евгений Перфильев
 
 
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