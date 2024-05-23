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В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС

В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости, 23.05.2024

В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС

Глава Якутии Айсен Николаев поручил проиндексировать выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, такого не было с 2017 года, матпомощь пострадавшим от... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:16

2024-05-23T17:16

2024-05-23T17:16

республика саха (якутия)

айсен николаев

наводнения в россии — 2024

евгений перфильев

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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил проиндексировать выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, такого не было с 2017 года, матпомощь пострадавшим от паводка в этом году должна быть оказана по новым расчетам, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг отмечено, что выплаты гражданам материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости не индексировались в Якутии с 2017 года. На сегодня размер матпомощи составляет 5 тысяч рублей на человека, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости – до 20 тысяч рублей (при полной утрате – 20 тысяч, при частичной – 10 тысяч). "Просьба в кратчайшие сроки рассмотреть и решение принять. Выплаты пострадавшим от паводка должны пойти уже по новым расчетам", - сказал глава республики членам кабмина. По информации министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева, число пострадавших в результате паводка к текущей дате составило 3384 человека. Прием заявлений продолжается, на сегодня через портал госуслуг поступило 1925 заявлений. Также Николаев распорядился завершить подсчет ущерба. На совещании озвучено, что по объектам энергетики размер ущерба предварительно составил 57 миллионов рублей, коммунального комплекса – 48 миллионов, дорогам - 70 миллионов, поголовью сельхозживотных - 67 миллионов рублей. Ранее сообщалось о том, что с 20 мая указом главы республики на территории Якутии объявлен режим ЧС регионального характера. По данным оперштаба республики, в Намском районе от паводка пострадали 2566 человек, в Олекминском – 502, в Нюрбинском – 29.

https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947088877.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, наводнения в россии — 2024, евгений перфильев