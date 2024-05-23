https://ria.ru/20240523/vuchich-1948004377.html

Вучич обернулся сербским флагом после принятия резолюции о Сребренице

Вучич обернулся сербским флагом после принятия резолюции о Сребренице - РИА Новости, 23.05.2024

Вучич обернулся сербским флагом после принятия резолюции о Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич после одобрения резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН) обернулся сербским национальным флагом и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:40

2024-05-23T20:40

2024-05-23T20:40

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ООН, 23 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после одобрения резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН) обернулся сербским национальным флагом и заявил, что гордится героическим сербским народом. ГА ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Перед голосованием Вучич заявил, что инициаторы документа из ФРГ не предложили резолюции о геноциде, совершенном нацистами во Второй мировой войне, но запугивали страны-члены ООН и скрывали подготовку к рассмотрению документа. После голосования сербский лидер накинул на спину и обернул вокруг плеч национальный флаг. "Сдача для нас никогда не является опцией! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом", - написал Вучич в соцсетях и разместил свое фото с флагом на ГА ООН. Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. В Сербии в четверг из-за резолюции звонили колокола на православных церквях, на билбордах по Белграду разместили слоган "Мы не геноцидный народ. Помним", город также украшен национальными флагами. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947999490.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html

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