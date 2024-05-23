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Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
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12:04 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947849687.html
Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна
Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, они проведут переговоры сначала в узком составе, затем с... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:04
2024-05-23T12:04
бахрейн
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, они проведут переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Кремле... С официальным визитом в Москве находится король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, и сегодня состоятся российско-бахрейнские переговоры. Сначала президент и король будут беседовать в узком составе и затем продолжат переговоры уже в составе двух делегаций. Это будет в формате официального завтрака", - сказал Песков. Он добавил, что также по итогам этих переговоров состоится подписание документов, все будет происходить в Большом Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html
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бахрейн, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, в мире
Бахрейн, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна

Песков: Путин и король Бахрейна проведут переговоры в узком составе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, они проведут переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент работает в Кремле... С официальным визитом в Москве находится король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, и сегодня состоятся российско-бахрейнские переговоры. Сначала президент и король будут беседовать в узком составе и затем продолжат переговоры уже в составе двух делегаций. Это будет в формате официального завтрака", - сказал Песков.
Он добавил, что также по итогам этих переговоров состоится подписание документов, все будет происходить в Большом Кремлевском Дворце.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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