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Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна

Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024

Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, они проведут переговоры сначала в узком составе, затем с... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:04

2024-05-23T12:04

2024-05-23T12:04

бахрейн

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москва

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в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, они проведут переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Кремле... С официальным визитом в Москве находится король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, и сегодня состоятся российско-бахрейнские переговоры. Сначала президент и король будут беседовать в узком составе и затем продолжат переговоры уже в составе двух делегаций. Это будет в формате официального завтрака", - сказал Песков. Он добавил, что также по итогам этих переговоров состоится подписание документов, все будет происходить в Большом Кремлевском Дворце.

https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

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