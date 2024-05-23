https://ria.ru/20240523/voronezh-1947872576.html
Мэр Воронежа заявил об уходе в отставку
Мэр Воронежа заявил об уходе в отставку - РИА Новости, 23.05.2024
Мэр Воронежа заявил об уходе в отставку
Глава Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале объявил об уходе с занимаемой должности и переходе на новую работу. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:14
2024-05-23T13:14
2024-05-23T13:20
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Глава Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале объявил об уходе с занимаемой должности и переходе на новую работу."Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа... С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут", - написал Кстенин.Кстенин дважды избирался мэром Воронежа депутатами городской думы - в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.
https://ria.ru/20240514/kopaygorodskiy-1945787658.html
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воронеж
Мэр Воронежа заявил об уходе в отставку
Мэр Воронежа Кстенин заявил об отставке в связи с переходом на новую работу
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости.
Глава Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале
объявил об уходе с занимаемой должности и переходе на новую работу.
"Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа... С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут", - написал Кстенин.
Кстенин дважды избирался мэром Воронежа депутатами городской думы - в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.