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Людмила Воробьева: Россия не будет инициировать политконтакты с Японией

Людмила Воробьева: Россия не будет инициировать политконтакты с Японией - РИА Новости, 23.05.2024

Людмила Воробьева: Россия не будет инициировать политконтакты с Японией

Отмена Токио конституционной статьи, подразумевающей отказ от вооруженных сил, подтолкнет Москву к принятию контрмер, заявила директор третьего департамента... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:51

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Отмена Токио конституционной статьи, подразумевающей отказ от вооруженных сил, подтолкнет Москву к принятию контрмер, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. В интервью РИА Новости дипломат рассказала, каких принципов будет Россия придерживаться как по отношению к Японии, так и к другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона в новый президентский срок Владимира Путина, а также сообщила о планах по развитию связей с Филиппинами, где США в рамках учений развернули ракетные комплексы средней дальности.– Людмила Георгиевна, останется ли развитие отношений со странами АСЕАН в новый президентский срок Владимира Путина одним из приоритетных направлений российской внешней политики? Будет ли Москва также уделять особое внимание отношениям с Токио, и готовы ли российские власти к постепенному восстановлению политического диалога с Японией?– Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая государства АСЕАН, является одним из региональных приоритетов российской дипломатии – это закреплено в концепции внешней политики России 2023 года. В рамках наших стратегических интересов в Юго-Восточной Азии неизменно ставим задачи реализации существующего потенциала политических, торговых и гуманитарных связей, перевода отношений с рядом стран региона на уровень стратегического партнерства и выстраивания конструктивного диалога по международной проблематике, последовательной поддержки центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре безопасности.В отношениях же с Японией атмосфера продолжает ухудшаться. Это связано исключительно с продолжением русофобского курса официального Токио, который в марте принял очередной – уже 22-й – пакет нелегитимных санкций. Мотивируются такие действия причинами, никак не связанными ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией. Неоднократно предупреждали о пагубности подобных подходов, ведущих к разрушению всего позитива, накопленного обоюдными усилиями за предшествующие десятилетия.Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв – это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений. При этом в Токио должны понимать, что возвращение к нормальному межгосударственному диалогу невозможно без подкрепленного реальными практическими делами отказа администрации премьер-министра Фумио Кисиды от антироссийской политики.– В Японии в этом году ожидается голосование по вопросу отмены статьи 9 конституции, которая подразумевает отказ от обладания вооруженными силами. Если поправки будут внесены, насколько это скажется на политике Москвы в отношении Токио? Создаст ли это новые угрозы для нас в регионе, и как мы будем на них реагировать?– Продолжаем внимательно наблюдать за попытками Токио подвергнуть ревизии так называемые пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию. Видим, что этот процесс набирает обороты.Безусловно, основной закон – это сугубо внутреннее дело страны. Однако японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена статьи 9, которая закрепила отказ "от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров" и, таким образом, по сути, породила международные обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий. Отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности, приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует новый этап гонки вооружений. Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности. Хотели бы также напомнить, что ранее официально – путем направления соответствующей дипломатической ноты – откровенно предупреждали японскую сторону о неприемлемости законодательного закрепления за так называемыми Силами самообороны права на нанесение превентивных ударов по территории зарубежных государств.В любом случае окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме, до которого, судя по объявленной официальной процедуре, предстоит пройти долгий путь. У политкласса и общественности Японии еще есть время для принятия решения через осмысление того факта, что именно нынешняя конституция обеспечила стране быстрое послевоенное восстановление, экономическое благополучие и международный авторитет.– МАГАТЭ в конце апреля сообщило, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" проходит по плану. При этом Москва в ноябре 2023 года заявляла о готовности Международного агентства задействовать российские лаборатории для анализа проб с АЭС. Начала ли международная организация использовать российские площадки для этого? Если нет, когда это станет возможным? Или же организация отказалась от идеи использования российских лабораторий?– Прежде всего хочу отметить, что Россия совместно с заинтересованными странами, в первую очередь КНР, продолжает требовать от Японии ответственного подхода к безопасной утилизации содержащей радионуклиды воды под строгим международным контролем и с возможностью проведения независимого мониторинга. Об этом недавно заявили лидеры России и Китая в ходе визита Путина в Пекин.Что касается участия отечественных лабораторий в анализе проб, в МАГАТЭ направлен список из нескольких российских организаций, которые могли бы участвовать в такой деятельности, однако фактически наши специалисты к работе еще не приступили – идет проработка всех организационных вопросов. Пока нет оснований обвинять агентство в намеренной задержке процесса, однако оно явно не торопится. Возможно, сказывается тот фактор, что сброс воды рассчитан японцами на 30 лет, и поэтому в секретариате агентства не видят причин спешить. Работа на данном направлении будет продолжена.– Россия также заявляла, что требует от Японии допуска своих специалистов для взятия проб около АЭС "Фукусима-1", однако Токио пока отказывается. В связи с этим доверяет ли Москва тем сведениям, которые предоставляет МАГАТЭ относительно ситуации вокруг атомной электростанции?– Мы не выдвигали требований по незамедлительному взятию проб нашими специалистами, на данном этапе в этом нет необходимости. Речь шла о том, что Япония должна быть готова допустить взятие проб представителями заинтересованных государств в случае, если это потребуется. Важно, чтобы декларации Токио (а на уровне официальных заявлений они звучали) о готовности проявить требуемую транспарентность оставались не только словами.– Есть ли предпосылки для снятия Москвой ограничений на импорт японской рыбной продукции? Когда это может произойти? Станет ли допуск российских специалистов к взятию проб воды около АЭС "Фукусима-1" зеленым сигналом к тому, чтобы возобновить импорт?– Принимая решение о введении запрета на импорт рыбы и морепродуктов с территории Японии, российская сторона руководствовалась, прежде всего, вопросами охраны здоровья своих граждан. Объем поставок такой продукции на российский рынок был весьма незначителен – в 2023 году он составил всего лишь 123 тонны. Прежде чем пойти на этот шаг, наш надзорный орган – Россельхознадзор – в ходе рабочих контактов с японскими коллегами запросил информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла, в том числе о системе контроля наличия радионуклидов. Однако Токио решил ограничиться общими сведениями. Видим в этом еще один вопрос к транспарентности действий Японии при организации сброса в океан тритиевой воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".– Китай является одним из главных импортеров российского газа и нефти. Увеличились ли вместе с этим поставки российских энергоресурсов в страны АСЕАН с момента переориентации российских поставок на восток? В какие именно страны и каковы показатели у наиболее крупных импортеров из числа стран Юго-Восточной Азии?– Действительно, государства Юго-Восточной Азии, в отличие от западных стран, в большинстве своем не политизируют сотрудничество, в том числе в области энергетики. Основной статьей российского экспорта в целый ряд стран субрегиона являются нефтепродукты. В целом можно констатировать растущий интерес наших партнеров в регионе к закупкам энергоносителей из нашей страны.– Эксперты и СМИ сообщали о проблемах в сфере продовольственной безопасности, с которыми может столкнуться Юго-Восточная Азия из-за возможной жары и засухи предстоящим летом. Обсуждают ли страны региона с Москвой возможность наращивания импорта сельхозпродукции? С какими из них готовятся договоренности?– Мы готовы рассмотреть запросы от наших партнеров в Юго-Восточной Азии и поставлять продовольствие тем, кому оно необходимо. В частности, российские компании заинтересованы в расширении экспорта зерновой продукции в Индонезию и на Филиппины.– Россия и Мьянма ранее согласовали документы, которые позволят приступить к реализации проекта российской АЭС в стране. Есть ли конкретные сроки начала строительства атомной электростанции?– Российско-мьянманские отношения в сфере мирного атома динамично развиваются. Вопрос реализации проекта строительства АЭС в Мьянме находится в числе российских приоритетов. В прошлом году наши мьянманские партнеры определились с конфигурацией станции – это будет АЭС малой мощности (330 МВт). В настоящее время сторонам необходимо провести ряд экспертных консультаций для завершения согласования находящихся в работе технических документов, после чего можно будет приступить к определению сроков реализации проекта.– В Индонезии прошли президентские выборы. Ожидаете ли вы от нового руководства страны продолжения прежнего курса в отношении России? Планирует ли Москва направить делегацию на инаугурацию президента Индонезии в октябре этого года, на каком уровне?– Приветствуем успешное проведение выборов президента Республики Индонезии, в ходе которых победу одержал министр обороны страны Прабово Субианто. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление в его адрес. Рассчитываем на скорейшее установление контактов и тесного взаимодействия с новой администрацией в Джакарте, внешняя политика которой традиционно является активной и независимой. В следующем году нам предстоит отпраздновать 75-летие наших дипломатических отношений, неизменно основывающихся на принципах дружбы и взаимного уважения.Приглашение на церемонию инаугурации нового президента страны пока не поступало.– ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. Может ли Москва пересмотреть отношения с Манилой из-за того, что она предоставила территорию для американских ракет? Или же, несмотря на подобные действия, Россия готова откликнуться на намерения Филиппин развивать двусторонние экономические связи, как об этом заявлял филиппинский министр финансов Ральф Ректо?– К сожалению, Вашингтон и его союзники встали на путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, формирования здесь жесткой системы сдерживания на идеологизированной конфронтационной основе. Сознательно провоцируются внутрирегиональные конфликты, сколачиваются закрытые структуры узкого состава вроде AUKUS (США, Великобритания, Австралия), QUAD (США, Япония, Австралия, Индия). Предпринимаются попытки вовлечь в подобные, по сути, альянсы и некоторые страны АСЕАН. Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР.Что касается Филиппин, то мы готовы продолжать политический диалог с республикой и взаимовыгодное сотрудничество в практических сферах. В качестве перспективных направлений кооперации рассматриваем мирный атом, исследование и использование космического пространства в мирных целях, информационные и компьютерные технологии, фармацевтику, межрегиональные контакты, туризм, образовательные и культурные обмены.Начинаем также готовиться к 50-летию установления дипломатических отношений в 2026 году.– Российские власти говорили о возможности возобновления в 2024 году авиасообщения с Лаосом и Индонезией. Также говорилось о возможности открытия прямых рейсов с Филиппинами. Есть ли примерные сроки возобновления прямого авиасообщения с этими странами?– В условиях постоянно растущего туристического потока из России в Индонезию особенно остро стоит вопрос возобновления прямого авиасообщения между нашими странами: в 2023 году Индонезию посетили более 160 тысяч российских граждан. Надеемся на скорейшую выдачу необходимых разрешений отечественным авиаперевозчикам.Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняла полеты в Лаос с октября 2022 года, однако в марте 2023 года они были приостановлены из-за сокращения пассажиропотока. Российская сторона готова работать над восстановлением прямого воздушного сообщения с Лаосом при том понимании, что должна обеспечиваться экономическая эффективность таких полетов. Как представляется, повышению популярности этой страны в качестве места отдыха для граждан России в значительной степени способствовала бы разработка лаосскими партнерами ориентированных на россиян туристических продуктов.Касательно Филиппин вопрос назрел уже давно. Достижение соответствующих договоренностей стало бы хорошим стимулом для туристической отрасли, находящейся на этапе постковидного восстановления. В допандемийном 2019 году филиппинские курорты посетили примерно 40 тысяч российских туристов, а в 2023 году – 23,1 тысячи.Шестого марта самолеты SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100") российской компании "ИрАэро" начали осуществлять еженедельные прямые чартерные рейсы из Иркутска в Манилу с технической посадкой в КНР. На время сезона дождей планируется сделать перерыв, а затем полеты должны возобновиться. Конечно, это только первый шаг в налаживании прямого авиасообщения.

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интервью - авторы, интервью, россия, япония, токио, владимир путин, людмила воробьева, фумио кисида, фукусима-1, магатэ, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)