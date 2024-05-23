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Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации - РИА Новости, 23.05.2024
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10:33 23.05.2024 (обновлено: 11:38 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/volodin-1947822202.html
Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации
Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации - РИА Новости, 23.05.2024
Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации
Минфин поддерживает предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников спецоперации, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:33
2024-05-23T11:38
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минфин поддерживает предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников спецоперации, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства."Мы, конечно, поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — сказал министр.С предложением вывести участников спецоперации из-под прогрессивной шкалы налогообложения выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, а бойцы защищают страну.Говоря о параметрах, Силуанов отметил, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию, чтобы российская налоговая система была конкурентоспособной.Он подчеркнул, что при использовании уплаченных дополнительных налогов государство будет руководствоваться принципом справедливости: все деньги пойдут на социальные цели, решение важнейших задач для людей, "поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги".О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Кроме того, министр указал на важность сохранения для бизнеса вычетов и стимулов через налоговые ставки.
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Володин: прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО
"Они защищают нас, страну, получают вознаграждение за подвиги" Володин на слушаниях по налогам в Госдуме объяснил, почему прогрессивная шкала не должна коснуться доходов участников спецоперации.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации

Силуанов: для участников СВО сохранится плоская шкала НДФЛ

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минфин поддерживает предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников спецоперации, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства.
"Мы, конечно, поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — сказал министр.
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С предложением вывести участников спецоперации из-под прогрессивной шкалы налогообложения выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, а бойцы защищают страну.
Говоря о параметрах, Силуанов отметил, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию, чтобы российская налоговая система была конкурентоспособной.
Он подчеркнул, что при использовании уплаченных дополнительных налогов государство будет руководствоваться принципом справедливости: все деньги пойдут на социальные цели, решение важнейших задач для людей, "поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги".
О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Кроме того, министр указал на важность сохранения для бизнеса вычетов и стимулов через налоговые ставки.
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