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Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов

Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов - РИА Новости, 23.05.2024

Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов

Президенты Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, поделятся друг с другом в Минске результатами международных визитов, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:29

2024-05-23T22:29

2024-05-23T23:18

белоруссия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, поделятся друг с другом в Минске результатами международных визитов, заявил РИА Новости посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом Александром Лукашенко. "Первая большая тема – это, естественно, обмен результатами последних международных визитов… Президент России обещал проинформировать об итогах своей поездки в Китай. Наш президент недавно посетил Азербайджан, возникло много интересных вопросов", - сказал Крутой.

https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире