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Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов - РИА Новости, 23.05.2024
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22:29 23.05.2024 (обновлено: 23:18 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/vizity-1948017256.html
Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов
Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов - РИА Новости, 23.05.2024
Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов
Президенты Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, поделятся друг с другом в Минске результатами международных визитов, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:29
2024-05-23T23:18
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россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, поделятся друг с другом в Минске результатами международных визитов, заявил РИА Новости посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом Александром Лукашенко. "Первая большая тема – это, естественно, обмен результатами последних международных визитов… Президент России обещал проинформировать об итогах своей поездки в Китай. Наш президент недавно посетил Азербайджан, возникло много интересных вопросов", - сказал Крутой.
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов

Крутой: Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, поделятся друг с другом в Минске результатами международных визитов, заявил РИА Новости посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом Александром Лукашенко.
"Первая большая тема – это, естественно, обмен результатами последних международных визитов… Президент России обещал проинформировать об итогах своей поездки в Китай. Наш президент недавно посетил Азербайджан, возникло много интересных вопросов", - сказал Крутой.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"На колени не поставили". Путин и Лукашенко определили планы на будущее
29 января, 19:10
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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