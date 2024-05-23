https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.05.2024
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:14
2024-05-23T19:14
2024-05-23T23:12
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."Начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями <...>", — сказала она.По данным военных следственных органов СК, в 2022 году Вертелецкий в рамках ОКР принял невыполненные работы по госконтракту. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму более 70 миллионов рублей.Как уточнила Петренко, обвиняемого заключили под стражу.За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. В частности, 22 мая суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Кроме того, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.В конце прошлого месяца под арестом оказался замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов, ответственный за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют взятку на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, тимур иванов, юрий кузнецов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Тимур Иванов, Юрий Кузнецов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Главу управления департамента МО Вертелецкого обвинили в превышении полномочий