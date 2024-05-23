https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.05.2024

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:14

2024-05-23T19:14

2024-05-23T23:12

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

тимур иванов

юрий кузнецов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."Начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями <...>", — сказала она.По данным военных следственных органов СК, в 2022 году Вертелецкий в рамках ОКР принял невыполненные работы по госконтракту. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму более 70 миллионов рублей.Как уточнила Петренко, обвиняемого заключили под стражу.За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. В частности, 22 мая суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Кроме того, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.В конце прошлого месяца под арестом оказался замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов, ответственный за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют взятку на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.

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https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, тимур иванов, юрий кузнецов, дело замминистра обороны тимура иванова