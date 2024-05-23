Рейтинг@Mail.ru
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 23.05.2024 (обновлено: 23:12 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.05.2024
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:14
2024-05-23T23:12
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
тимур иванов
юрий кузнецов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."Начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями &lt;...&gt;", — сказала она.По данным военных следственных органов СК, в 2022 году Вертелецкий в рамках ОКР принял невыполненные работы по госконтракту. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму более 70 миллионов рублей.Как уточнила Петренко, обвиняемого заключили под стражу.За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. В частности, 22 мая суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Кроме того, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.В конце прошлого месяца под арестом оказался замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов, ответственный за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют взятку на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, тимур иванов, юрий кузнецов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Тимур Иванов, Юрий Кузнецов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

Главу управления департамента МО Вертелецкого обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Суд арестовал главу управления департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого по обвинению в превышении полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями <...>", — сказала она.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
Вчера, 09:42
По данным военных следственных органов СК, в 2022 году Вертелецкий в рамках ОКР принял невыполненные работы по госконтракту. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму более 70 миллионов рублей.
Как уточнила Петренко, обвиняемого заключили под стражу.
За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. В частности, 22 мая суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Вчера, 13:39
Кроме того, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
В конце прошлого месяца под арестом оказался замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов, ответственный за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют взятку на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
15 мая, 07:11
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоТимур ИвановЮрий КузнецовДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала