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"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1948021654.html
"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины
"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины - РИА Новости, 23.05.2024
"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины
Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что несколько слов из Вашингтона, которых не было по причине иррациональных взглядов президента США Джо... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:14
2024-05-23T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
сеймур херш
вашингтон (штат)
нато
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что несколько слов из Вашингтона, которых не было по причине иррациональных взглядов президента США Джо Байдена на Россию, могли бы предотвратить украинский конфликт, который американцы и их союзники теперь не в состоянии выиграть. "За время работы Байдена Америка потратила 175 миллиардов долларов на войну, в которой не может победить и не победит. Она может быть только урегулирована дипломатически, если рациональное начало возобладает в Киеве и Вашингтоне", - написал Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack. В противном случае "плохо обученную, недоукомплектованную и недоснаряженную украинскую армию ждет сокрушительное поражение", прогнозирует он. Херш, известный своими связями в силовых структурах, утверждает, что в разведывательном сообществе США давно были опасения по поводу "иррациональных взглядов Байдена на Россию и Путина, восходящих еще ко временам его работы в сенате". Он пишет, что в спецслужбах есть и те, кто считает, что США несут свою долю ответственности за конфликт на Украине. "Путин и его предшественники в Москве три десятка лет, с воссоединения Германии в 1990 году, взирали, как включение в состав НАТО новых государств-членов подводит альянс к российскому порогу. Опасения, которые, вероятно, возникли у Путина с приходом администрации Байдена, что Украина станет следующей на очереди, могли быть успокоены несколькими словами из Вашингтона. Но их не последовало – ни от Байдена, ни от его советников по внешней политике и национальной безопасности, которые разделяют мрачные страхи президента по поводу намерений Путина", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html
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в мире, украина, сша, джо байден, сеймур херш, вашингтон (штат), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Сеймур Херш, Вашингтон (штат), НАТО
"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины

Журналист Херш: Киев ждет сокрушительное поражение, если не вмешается дипломатия

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что несколько слов из Вашингтона, которых не было по причине иррациональных взглядов президента США Джо Байдена на Россию, могли бы предотвратить украинский конфликт, который американцы и их союзники теперь не в состоянии выиграть.
"За время работы Байдена Америка потратила 175 миллиардов долларов на войну, в которой не может победить и не победит. Она может быть только урегулирована дипломатически, если рациональное начало возобладает в Киеве и Вашингтоне", - написал Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack.
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В противном случае "плохо обученную, недоукомплектованную и недоснаряженную украинскую армию ждет сокрушительное поражение", прогнозирует он.
Херш, известный своими связями в силовых структурах, утверждает, что в разведывательном сообществе США давно были опасения по поводу "иррациональных взглядов Байдена на Россию и Путина, восходящих еще ко временам его работы в сенате". Он пишет, что в спецслужбах есть и те, кто считает, что США несут свою долю ответственности за конфликт на Украине.
"Путин и его предшественники в Москве три десятка лет, с воссоединения Германии в 1990 году, взирали, как включение в состав НАТО новых государств-членов подводит альянс к российскому порогу. Опасения, которые, вероятно, возникли у Путина с приходом администрации Байдена, что Украина станет следующей на очереди, могли быть успокоены несколькими словами из Вашингтона. Но их не последовало – ни от Байдена, ни от его советников по внешней политике и национальной безопасности, которые разделяют мрачные страхи президента по поводу намерений Путина", - говорится в статье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденСеймур ХершВашингтон (штат)НАТО
 
 
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