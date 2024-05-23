https://ria.ru/20240523/ukraina-1948021243.html

Киев готовится к вероятным недельным блэкаутам зимой, заявил депутат

Киев готовится к вероятным недельным блэкаутам зимой, заявил депутат - РИА Новости, 23.05.2024

Киев готовится к вероятным недельным блэкаутам зимой, заявил депутат

Украинские власти уже забронировали у партнеров электрооборудование на случай продолжительного отсутствия электричества в Киеве этой зимой, чтобы пережить... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:10

2024-05-23T23:10

2024-05-23T23:10

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дтэк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские власти уже забронировали у партнеров электрооборудование на случай продолжительного отсутствия электричества в Киеве этой зимой, чтобы пережить недельные блэкауты в столице обустроят 20 точек генерации электроэнергии, сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец. "Чтобы киевляне были уверены в зиме (приведу пример - ред.). Ожидается очень серьезная проблема. Нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, причем таких - недельных. На прошлом заседании Киевгорсовета было принято решение, которое позволит привлечь более 4 миллиардов гривен (более 100 миллионов долларов) внешних средств международных партнеров, которое позволит приобрести соответствующее оборудования для генерации электроэнергии", - сказал Емец в эфире украинского телеканала "Новости Live". По его данным, в Киеве будет установлено около 20 точек генерации электроэнергии, которые обеспечат город водой и электричеством. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240523/ssha-1948018435.html

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жкх, киев, украина, запорожье, леонид емец, киевский городской совет, дтэк, вооруженные силы украины