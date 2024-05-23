https://ria.ru/20240523/ukraina-1948017538.html

"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные

"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные - РИА Новости, 23.05.2024

"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные

Украинские военные видят неизбежность территориальных потерь и теперь надеются хотя бы на "корейский" сценарий окончания конфликта, предположил в разговоре с... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:33

2024-05-23T22:33

2024-05-23T22:33

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные видят неизбежность территориальных потерь и теперь надеются хотя бы на "корейский" сценарий окончания конфликта, предположил в разговоре с РИА Новости участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя слова полковника ВСУ Александра Бакулина. Ранее командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ полковник Бакулин в интервью телеканалу ABC News предположил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. В качестве примера полковник привел территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы. Олейник полагает, что украинские военные, находящиеся в соприкосновении с армией России, осознают, какие силы уже задействованы, и какие еще находятся в резерве. Мысль, высказанная Бакулиным, уже обсуждается в среде военных, отметил собеседник агентства. "Понимают те, кто реально сегодня находится в ходе этой спецоперации, что не удержать (территории - ред.). Я думаю, что в ближайшее время с учетом того, что и легитимность Зеленского под сомнением, и саммит, о котором они говорят, будет провальным, я думаю, что они готовятся к какому-то варианту. Мечтают хотя бы о "корейском" - разделить страну на две части", - заявил Олейник. При этом экс-депутат сомневается в успехе такого сценария, потому при нем не была бы достигнута одна из целей спецоперации - денацификация. "Любое государство с идеологией нацизма, оно будет продолжать конфликт с Россией и будет проводить террористические операции", - подчеркнул собеседник агентства. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html

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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, владимир олейник, россия, москва