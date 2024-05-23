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"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные - РИА Новости, 23.05.2024
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22:33 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1948017538.html
"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные
"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные - РИА Новости, 23.05.2024
"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные
Украинские военные видят неизбежность территориальных потерь и теперь надеются хотя бы на "корейский" сценарий окончания конфликта, предположил в разговоре с... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:33
2024-05-23T22:33
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
владимир олейник
россия
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные видят неизбежность территориальных потерь и теперь надеются хотя бы на "корейский" сценарий окончания конфликта, предположил в разговоре с РИА Новости участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя слова полковника ВСУ Александра Бакулина. Ранее командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ полковник Бакулин в интервью телеканалу ABC News предположил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. В качестве примера полковник привел территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы. Олейник полагает, что украинские военные, находящиеся в соприкосновении с армией России, осознают, какие силы уже задействованы, и какие еще находятся в резерве. Мысль, высказанная Бакулиным, уже обсуждается в среде военных, отметил собеседник агентства. "Понимают те, кто реально сегодня находится в ходе этой спецоперации, что не удержать (территории - ред.). Я думаю, что в ближайшее время с учетом того, что и легитимность Зеленского под сомнением, и саммит, о котором они говорят, будет провальным, я думаю, что они готовятся к какому-то варианту. Мечтают хотя бы о "корейском" - разделить страну на две части", - заявил Олейник. При этом экс-депутат сомневается в успехе такого сценария, потому при нем не была бы достигнута одна из целей спецоперации - денацификация. "Любое государство с идеологией нацизма, оно будет продолжать конфликт с Россией и будет проводить террористические операции", - подчеркнул собеседник агентства. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html
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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, владимир олейник, россия, москва
В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина, Владимир Олейник, Россия, Москва
"Осознают потерю". На Украине раскрыли, чего хотят украинские военные

Экс-депутат: в ВСУ осознают потерю территорий и хотят "корейский" вариант

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные видят неизбежность территориальных потерь и теперь надеются хотя бы на "корейский" сценарий окончания конфликта, предположил в разговоре с РИА Новости участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя слова полковника ВСУ Александра Бакулина.
Ранее командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ полковник Бакулин в интервью телеканалу ABC News предположил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. В качестве примера полковник привел территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы.
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Олейник полагает, что украинские военные, находящиеся в соприкосновении с армией России, осознают, какие силы уже задействованы, и какие еще находятся в резерве. Мысль, высказанная Бакулиным, уже обсуждается в среде военных, отметил собеседник агентства. "Понимают те, кто реально сегодня находится в ходе этой спецоперации, что не удержать (территории - ред.). Я думаю, что в ближайшее время с учетом того, что и легитимность Зеленского под сомнением, и саммит, о котором они говорят, будет провальным, я думаю, что они готовятся к какому-то варианту. Мечтают хотя бы о "корейском" - разделить страну на две части", - заявил Олейник.
При этом экс-депутат сомневается в успехе такого сценария, потому при нем не была бы достигнута одна из целей спецоперации - денацификация.
"Любое государство с идеологией нацизма, оно будет продолжать конфликт с Россией и будет проводить террористические операции", - подчеркнул собеседник агентства.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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